＜心配して何がワルい？＞「何を話してたの？」母が彼にノンデリ発言を…【第8話まんが：娘の気持ち】
私はアイカ。昔から過干渉な母にうんざりしていました。そんな私も大人になり、結婚を前提に同棲することをヒロトとふたりで報告しに行きました。すると母は同棲に大反対。しかも反対するだけでなく、次々に非常識な要求を突きつけてきて、私たちは呆れてしまいました。父が慌ててなだめてくれたおかげで、どうにか同棲の許可は得ましたが……母の過干渉な態度には心底うんざり。母は私の交友関係にも口を出して、行動を制限していました。
ヒロトと一緒に同棲を考えていると、実家に挨拶に行ったときのこと……。
母は案の定、彼との同棲に強く反対しました。詳しく話を聞く前から「絶対にダメ」と頭ごなしに否定され、私は言葉を失いました。母は昔から私の交友関係や服装にまで口を出してきていて、学生時代からずっと息苦しさを感じていました。
私は、母とヒロトがふたりきりで何か話しているのを見てしまいました。その様子がどうしても気になって、後でヒロトに「何を話していたの？」と問い詰めました。
するとヒロトは、少し困ったような顔で、母から言われたことを話し始めました。その内容を聞いた瞬間、私は言葉を失いました。
ヒロトが母から言われた言葉にショックを隠せませんでした。母はヒロトに対し、給料やボーナスの額を聞いたり、孫の顔が見たいからとブライダルチェックを要求したそうなのです。あまりの出来事に、私は愕然。母の過干渉はヒロトにまで及んでいたのです……。
このままでは私たちの幸せも壊されてしまうと思い、母との接触を避けることを決意しました。その後は母からの過干渉な連絡を無視し続け、結婚を父だけに事前報告。母にはあえて事後報告にすることで、自分たちの結婚を守ろうと考えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
