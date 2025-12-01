「（会見後の反響は）よくわからないですけど、おおむねご理解いただけたのかなとは思います。まだ何か変わったわけではないですけど（国分本人は）気持ちの上でだいぶホッとしている感じは受けました」本誌にそう語るのは、元TOKIO・国分太一（51）の代理人・菰田優弁護士だ。11月26日、国分は菰田弁護士と都内で緊急会見をおこなった。全国紙記者は言う。「日本テレビは6月20日、国分氏にコンプライアンス上の問題行為が複数あっ