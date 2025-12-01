¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¡ÂåÍý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¹æµã²ñ¸«¸å¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¡ÖÊÌµï²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¡×
¡Ö¡Ê²ñ¸«¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡Ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¹ñÊ¬ËÜ¿Í¤Ï¡Ëµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤Ç¤À¤¤¤Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜ»ï¤Ë¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤ÎÂåÍý¿Í¡¦¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤À¡£11·î26Æü¡¢¹ñÊ¬¤Ï¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤ÈÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï6·î20Æü¡¢¹ñÊ¬»á¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¶ÉÂ¦¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¹ñÊ¬»áÂ¦¤Ï10·î23Æü¶É¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¶ÉÂ¦¤«¤é½èÊ¬¤Îº¬µò¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¾¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Î¹ßÈÄ¤ä¹¹ð·ÀÌó´ë¶È¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤ÉÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤ÏÂåÍý¿Í¤«¤é¡¢¹ñÊ¬»á¤¬Ä¾ÀÜÈï³²¼Ô¤Ë¼Õºá¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤æ¤¨¡ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¼«¤é¤Î¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç²ñ¸«¤òÀßÄê¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¹ñÊ¬¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌó7ÉÃ´Ö¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASHH!!¡Ù´Ø·¸¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢TOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£¡È¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÎ©¾ì¤Ø¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿ôÆü´Ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜ·ï¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬²¿°ì¤Ä³ð¤ï¤º¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼çÄ¥¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø»ä¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤ºÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¢£¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×È¯¸À¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ï¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶
¶É¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÎºÝ¤ÏÏ¿²»¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿²ñ¸«¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¶¯¤¯¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È8·î¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤«¤é¼Õºá¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶É¤Ï¡È»þ´ü¾°Áá¡É¤È¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£²ó¡¢¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤Ë¶É¤Ï¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÄ°¼è¤Ç½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤ò¤·¤¿¤éÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¿È¸µ¤¬´Ø·¸³Æ½ê¤ËÃÎ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¸åÈà¤é¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
À©ºî´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÌ±Êü¥¡¼¶É¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËºÇ¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤Î°·¤¤Êý¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¤Ï¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¥Õ¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄê´üÅª¤Ê¼õ¹Ö¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸¦½¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï²ñ¸«¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹ñÊ¬¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£²ó¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤Î¤«¡£Èà¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤ÇÄâ¼ç´ØÇò¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥ä¥¸¡ÉÅªµ¤¼Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤ÏÌ¼2¿Í¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¼«¤é¤Î·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ì¼¤¿¤Á¤À¤±¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
15Ç¯¡¢¸µTBS¶É°÷¤ÎºÊ¤È·ëº§¤·¤¿¹ñÊ¬¤Ë¤Ï¸½ºß9ºÐ¤È7ºÐ¤Î2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¼«Âð¤Ç¿À·Ð¿ê¼å¤Ê¤É¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬»êÊ¡¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¤ªÅÚ»º¤òÂ£¤é¤ì¤¿¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¾¾²¬¤¯¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÊ¬¤Ïº£²ó¡¢30Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê53¡Ë¤ò¤¢¤¨¤ÆÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2¿Í¤ÏÇ¯¤Ë¿ô²ó¡¢°û¤ß²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ëÀèÇÚ¡É¤È¤·¤ÆÃæµï¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥¯½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤À¤¬¡¢Ãæµï¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÏÁÐÊý¤Î¼éÈëµÁÌ³¤òÍýÍ³¤Ë²ñ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡È³Ê¹¥°¤¤»Ñ¡É¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¼Õºá²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë°ñ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡ÈËÍ¤Ë¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡É¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¹ñÊ¬¤Ï²ñ¸«¤ò´÷Èò¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦Ãæµï¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤À¤±¤ÏµñÀä¤·¤¿¤Î¤À¡£º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÏÊÌÂð¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤È¤â¤â¤¦²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ë¤½¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê²ÈÂ²¤È¤Î¡Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÊ¬°ì²È¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£