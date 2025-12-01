ハワイアン航空は、「ブラックフライデーセール」を11月28日から12月2日まで開催する。東京/羽田・大阪/関西発ホノルル、カフルイ、リフエ、コナ行きが対象となる。エコノミークラスの往復運賃は92,600円から。燃油サーチャージ・諸税は含まれているる。為替レートの変動により、価格は多少前後する。搭乗期間は2026年1月14日から29日までで、路線によって異なっている。利用対象便はハワイアン航空便に限られる。