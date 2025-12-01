香港＝田村美穂】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、発生から５日目を迎え、住まいを失った住民らは避難生活の長期化に疲労の色を濃くしている。物資の支援や安全管理の対応を巡り、香港政府への不満の声も出始めた。「先のことを考えると、気持ちが落ち着かず眠れない」出火元マンションの隣の棟で一人暮らしをしていた鄭国祥さん（７４）はぐったりした様子で話した。火災が起きた当時は外出中で、財布と身