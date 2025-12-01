ラ・リーガ第14節、レアル・ソシエダはビジャレアルをホームに迎えた一戦で、久保建英が今季初アシストを記録した。久保にとっては48試合ぶりとなる待望のアシストであったようだ。2点ビハインドで迎えた60分、前線でボールを奪い返したレアル・ソシエダの攻撃で、久保が決定的な役割を果たした。久保は高く上がったルーズボールを巧みな胸トラップでコントロールすると、細かいドリブルで4人の相手を引きつけ、完璧なタイミングで