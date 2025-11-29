Image: Amazon 絵を描くわけではなくノートを取ったり、メモ書き用に良さげなiPad向けのペンをお探しの方へ。とっても魅力的な価格のタッチペンを見つけましたよ。 エレコム タッチペン iPad専用 P-TPACSTAP07WWH 1,490円 Amazonで見るPR パッと見でバッテリー残量がわかる。iPadの対応機種も多い Image: Amazon