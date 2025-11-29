Image: Amazon

絵を描くわけではなくノートを取ったり、メモ書き用に良さげなiPad向けのペンをお探しの方へ。

とっても魅力的な価格のタッチペンを見つけましたよ。

パッと見でバッテリー残量がわかる。iPadの対応機種も多い

エレコムのiPad向け急速充電対応タッチペンが、Amazonブラックフライデーセールの対象商品として税込1,490円で販売中です。

ペン先は約1.6mmなので画面の小さいiPad miniでも細かい作業が捗りそうですし、傾き検知にも対応しているのがポイント高いですね。

スタイラスやタッチペンって、ふとしたときに失くしがちですが、こちらは磁石でくっつく親切設計となっているため、使わないときはピタッとくっつけて保管できるのも安心です。

充電はUSB-Cケーブルを直接差し込んで行い、わずか20分でフル充電ができて連続使用可能時間は9時間。ペン本体横のLEDライトを見れば、バッテリー残量が一目でわかるのも地味にありがたいなと。

これで本当に税込1,490円？

iPadの対応機種はこんな感じ。多くのモデルで使えるのも優秀ですね。

iPadの購入に合わせてタッチペンデビューしてみるのも良いですし、すでにApple Pencilを使っている場合は2本目として持つのもアリだと思います。

エレコム タッチペン iPad専用 P-TPACSTAP07WWH 1,490円 Amazonで見る PR PR

