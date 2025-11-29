「くまモンのお靴」──よちよち歩きの子供の靴を指さされた上皇后美智子さまの声には、優しさがあふれていた。【写真】〈美智子さまの手術担当医の1人〉逮捕された東京大学医学部附属病院の准教授・松原全宏容疑者上皇ご夫妻が3年半ぶりに静養のため葉山御用邸（神奈川県葉山町）を訪れたのは10月30日のこと。その日の夕刻、御用邸裏手にある「小磯の鼻」をお忍びで散策し、子連れの家族など居合わせた人々と交流された。「葉山