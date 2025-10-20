上皇后・美智子さまは20日、91歳の誕生日を迎えられました。上皇さまと手をつなぎ、笑顔で談笑される美智子さま。2024年10月、右大腿（だいたい）骨を骨折し、入院して手術を受けましたが、毎日リハビリを続け、現在はほぼ骨折前の状態まで回復されています。戦後80年にあたる2025年は、天皇皇后両陛下の硫黄島などへの慰霊の旅を見守り、夏には、戦後中国から引き揚げた人たちが開拓した軽井沢の畑に足を運ぶなど、戦争の記憶に向