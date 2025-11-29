ウクライナのゼレンスキー大統領は、政権のナンバー2とされる大統領府長官を解任しました。ゼレンスキー大統領は28日、イエルマーク大統領府長官を解任する大統領令に署名しました。イエルマーク氏はゼレンスキー政権の最側近で、和平交渉を主導してきました。ゼレンスキー氏はビデオメッセージでイエルマーク氏から辞表が提出されたことを明らかにし、「交渉の場ではウクライナの立場を常に正しく提示してきた」と評価する一方、