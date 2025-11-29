香港で11月26日に起きた大規模火災で28日、新たに8人が逮捕されました。逮捕者はこれで11人になりました。香港の高層住宅7棟が燃えた火災では、これまでに死者128人、負傷者79人の被害が出ていて、約200人の安否が不明となっています。地元メディアによりますと、香港当局はこの高層住宅の改修工事を担当していたコンサルタント会社の取締役や、足場工事の下請け業者など8人を28日、新たに逮捕しました。改修工事をめぐっては、耐