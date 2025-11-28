バスケットボール男子で世界ランキング２２位の日本代表が好スタートを切った。２０２７年Ｗ杯アジア１次予選の初戦が２８日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸で行われ、同６７位の台湾に９０―６４で勝利。第１クオーター（Ｑ）、第２Ｑでブザービートを決めるなど、多彩な攻撃でホームのファンを魅了した。この日は２４年パリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺雄太（千葉Ｊ）が、チーム最多の２０得点をマーク。「台湾