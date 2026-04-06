福助人形を手にほほ笑む英ロックバンド「ビートルズ」のジョン・レノンさん。1966年の来日公演で撮影された写真102枚分のネガフィルムが見つかった（日本武道館提供）日本武道館東京都千代田区）は6日、英ロックバンド「ビートルズ」の1966年の来日公演で撮影された写真102枚分のネガフィルムが見つかったと発表した。撮影者は不明だが、新聞や雑誌に掲載されなかった未公開の貴重な資料だとしている。発見された写真はモノ