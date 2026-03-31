テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が３０日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は、放送１００回を記念して、爆笑問題太田光をゲストに招いた。太田は「還暦以上の大御所」のテーマで、去年に７０歳の誕生日を迎えた明石家さんまに言及。「さんまさんが『６０（歳）でやめる』って言ってたの。『冗談じゃない！勘弁してくれ！』って言ったの俺だから。だっ