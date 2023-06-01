テレビアニメ『MFゴースト Final Season』が制作されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザー映像が公開された。【動画】まさかのアクシデント！『MFゴースト』最終シーズンティザー映像『頭文字D』の“後継作”として注目を集める本作は、内田雄馬、佐倉綾音、神谷浩史ら豪華キャスト陣が出演。MFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」を、ヒジの負傷を抱えながらも2位という好成績で終えた主人公・片桐夏向（C