ある主婦が買い物メモに殴り書きした「シーチキン」の文字を読めなかった夫を巡るエピソードがThreadsに投稿され、注目を集めています。投稿したのは、4人の子どもを育てながら日々の生活をSNSで発信しているAyaさん（@aya_gram_06）。「シーチキン」が読めずに「ミーモモンって何？」と夫から尋ねられたという笑い話に、「走り書きってたいてい自分にしか読めないですよね」「日本語は、チキンと、いいや、キチンと書きましょう（