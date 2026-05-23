「うちの妻は気が利かなくて」「本当に何もできないんですよ」など、夫が人前で妻をけなすような発言をすると、妻は悲しい気持ちになったり、強いストレスを感じたりすることがあります。【写真】徹底ガイド！離婚の進め方夫は軽い冗談や謙遜のつもりで言っている場合もありますが、容姿や性格、家事、仕事、育児などを繰り返し否定されると、夫婦関係に深い傷が残ることもあります。内容や頻度によっては、モラハラにあたる可能性