自動車大手が電気自動車（ＥＶ）戦略を相次いで見直している。世界的な市場の伸び悩みに加え、トランプ米政権の環境規制の見直しや支援策の廃止により、米国市場での販売が見通せないためだ。当面はハイブリッド車（ＨＶ）に注力する構えだが、将来的にＥＶ市場は拡大するとみられ、難しい投資判断を迫られている。（奈良橋大輔）スローダウン「ＥＶ市場がスローダウンしている。本格的なＥＶ投資の時期を遅らせることが適当だ