“Aカップシンデレラバスト”こと、グラビアアイドル西永彩奈（29）が25日、インスタグラムを更新。イメージDVDを引退することを発表した。「『ご報告』いつも応援してくださる皆様へこの度、50thDVDをもちましてイメージDVDを引退します」と発表した。「そしてずっと言い続けてきた『30歳までに50本出したい』という夢を各メーカーさんが全力で協力して下さり29歳のうちに叶える事が出来ました」とし「13歳で1stDVDをリリースし