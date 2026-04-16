モデルの谷碧（28）が15日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ動画をアップした。谷は「3rdDVDのオフショだよ」とコメントし、布面積の小さな、白ビキニ姿の動画をアップした。谷は和室での撮影風景を公開。両手を胸元に添え、笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「布が小さすぎです」「すごいですね、プロポーション完璧」「小顔でスタイルも抜群」「神ボディすぎる」とコメントが寄せられている。谷は岩手県出身。新