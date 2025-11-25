Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð ½¼ÅÅ¡¦µëÅÅ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¡£ÊÉºÝ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë»°ºµ¥¿¥Ã¥×¤òÁÞ¤·¤Æ¡¢¥¿¥³Â­ÇÛÀþ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É½Å¤µ¤ÇÈ´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È´¤±¤«¤±¤Î¤Þ¤Þ·ä´Ö¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È²Ð»ö¤Î¸µ¡£º£¤Ï´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ê¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò¿­¤Ð¤¹¤È¡¢Â­¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤¿¤ê¥¿¥³Â­²½¤·¤¿¥¿¥Ã¥×¤¬¥´¥Æ¥´¥Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤­¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£ÊÉ¤ò