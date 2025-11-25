Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð

ÊÉ¤ò½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤è¤¦

¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÎŽ¢700-TAP046Ž£¤Ï¡¢²£¤ÈÁ°Êý¸þ¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬6¸Ä¸ý¡ÜUSB-A¡ß2¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤ÄÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£

Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð

½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢²óÅ¾¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÇÂç¤­¤ÊAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬Â¾¤È´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢°ÌÃÖ¤¬Ä´Àá¤Ç¤­¤ë¥À¥ß¡¼¥×¥é¥°Ê»ÍÑ¤Ç¤è¤ê¥·¥Ã¥«¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÅÀ¡£¥¢¥ì¥³¥ìÁÞ¤·¤Æ¤â¡¢½Å¤µ¤Ç¥¿¥Ã¥×¤¬¥°¥é¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨

ÊÉ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤µ¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ÎÍ×ºÉ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð´ÉÍý¤â³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¡£ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤Ç¼÷Ì¿¤¬Íè¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ž¢700-TAP046Ž£¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç15¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

