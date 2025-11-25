¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¿´¶­¤òµ­¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»î¹çÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¸«¤Ç¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òµ­¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â