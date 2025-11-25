¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÈþµÓ¡õ¡È´°½ÏÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ÅèÍÛºÚAKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ½Âê¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤¸¤Ï¤ë¡£¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Å¡Å¡×¤ÈºÆÅÐ¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤í²÷¤¯±þ¤¸¤¿¡£º£Ç¯37ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯