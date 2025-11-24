挨拶は大切。そうお子さんに教えているママたちも多いのではないでしょうか。でも大人になると微妙な距離感が生まれることもあります。とくに幼稚園や保育園。敷地内ですれ違ったとき、知らないママでも挨拶する？今回はそのような疑問が投げかけられました。『幼稚園の敷地内ですれ違ったママと挨拶する？普通に挨拶してくれるママもいるけれど、目を合わさないようにするママや小声で挨拶するママが多い。知り合いではないの