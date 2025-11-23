¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦·è¾¡¡¢Ä®ÅÄ£³¡Ý£±¿À¸Í¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡¤Á¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£Ç£Ë¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë£Æ£×ÁêÇÏÍ¦µª¡Ê£²£¸¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆ£Èø¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£¿À¸Í¤ÎÈ¿·â¤ò£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£Ê£±¾º³Ê£²µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î±É´§¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£¡þ