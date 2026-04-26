アジアの頂点には立てなかった。サウジアラビアのジッダで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦で、FC町田ゼルビアは地元のアル・アハリ・サウジと対戦した。序盤から主導権を渡す苦しい展開だったが、68分に相手DFの一発レッドで、町田は数的優位に立つ。ただ、90分で得点は奪えず、スコアレスで延長戦に突入。そして96分に失点。そのまま０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューに