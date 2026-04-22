町田とシャバブの一戦で起きた判定シーンが物議AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝が現地時間4月21日に行われ、FC町田ゼルビアはUAEのシャバブ・アルアハリと対戦して1-0で勝利した。町田が試合終了間際に決められた幻ゴールを巡り、「滑稽なVAR判定」など大きな注目を集めている。町田は前半12分、負傷から復帰した日本代表FW相馬勇紀が相手のミスを逃さずに先制ゴールを決めたが、後半からはシャバブの猛反撃に