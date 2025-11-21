来年６月に開幕するサッカーＷ杯北中米大会の１次リーグ組み合わせ抽選会は、１２月５日（日本時間同６日、米国）に行われる。抽選会に先立ち、国際連盟（ＦＩＦＡ）が１９日、最新ランキングを発表し、アジア勢最上位の日本は前月の発表時から１つ順位を上げた１８位となり、抽選会で２番目の格付けのグループとなる「ポット２」に初めて入ることが確実となった。森保ジャパンが掲げる「世界一」へ、“天国と地獄”の組み合わせ