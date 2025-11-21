5度の手術を経験した阪神・高橋が、虎投のアニキとして投手陣をけん引することを宣言した。500万円増の3000万円でサイン。来季はシーズン完走で連覇に貢献するとともに、投手陣を背中で引っ張る意欲を示した。「入団してからずっと誰かの背中を追ってきた。最初は青柳さんとか秋山さん。そして今は年下の村上や才木。年齢もあるし、待ってもらってきた分、背中で引っ張りたい」左手首のプレート除去手術のリハビリから復活し