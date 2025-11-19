オイシックス新潟アルビレックスは19日、小林慶祐氏の投手コーチ就任を発表した。小林氏は球団を通じて「来年から投手コーチを務めさせていただくことになりました。まだまだコーチとして学ぶことも多いとは思いますがチームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします」とコメントした。