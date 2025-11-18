落札されたモネの「睡蓮」（1907年、CHRISTIE’SIMAGESLTD.2025）3月末に休館した千葉県佐倉市のDIC川村記念美術館が所蔵していた印象派の画家モネの代表作「睡蓮」が18日までに、米ニューヨークでオークションにかけられ、4548万5千ドル（約70億円）で落札された。オークションは競売会社クリスティーズが17日（日本時間18日）に開催し、同館は所蔵していた絵画や彫刻計8点を出品した。「睡蓮」の他は、シャガールの「ダ