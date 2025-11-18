STARTO ENTERTAINMENTに所属する俳優部のメンバーからなる通称『あくたれ』が、10月18日にX（旧ツイッター）で生配信を行った。その中で、彼らは６月下旬に同社の代表取締役CEOに就任した鈴木克明氏に言及。普段はあまり伝わってこない新社長のエピソードが聞けたことで、一部ファンから喜びの声が上がった。生配信で明かされた、新社長の人物像ジュニアを卒業後、舞台作品を中心に活動している俳優の高田翔（32）、今江大地（30）