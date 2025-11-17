中部電力子会社の中部電力パワーグリッド（PG、名古屋市）は17日、従業員が自宅の電気を約9年間不正に使用し、必要な料金の支払いを免れていたと発表した。従業員に損害賠償請求をする方針で、不正な利用額に相当する約200万円の請求を見込む。警察には被害届の提出を視野に相談しているほか、社内処分も検討している。中部電力PGによると、従業員は2016年5月に社内システムを不正に操作し、自宅の電気契約が廃止されたように