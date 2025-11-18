中部電力の子会社の従業員が自宅の電気をおよそ9年間にわたって不正に使い、およそ200万円の支払いを免れていたことがわかりました。電気を不正に使っていたのは、中部電力の子会社「中部電力パワーグリッド」で電気の契約に関わる業務を担当していた従業員です。中部電力パワーグリッドによりますと、この従業員は2016年5月、自宅の電気契約が廃止されたように装い、その後10月までのおよそ9年間料金を支払わず