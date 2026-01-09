中部電力が浜岡原発の再稼働に向けた安全審査の中で不正にデータを操作した問題で９日、中部電力の担当役員らが御前崎市議会や県に説明を行いました。この問題は、浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、データを意図的に過小評価した疑いが持たれているものです。９日朝、御前崎市役所を訪れた中部電力の豊田原子力本部長らは「原子力対策特別委員会」で説明を行いました。また、午後には植田静岡支店長らが県