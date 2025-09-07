9月末で「ふるさと納税」のポイント還元が終了する。これから駆け込みするなら返礼品は何を選ぶべきか。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「米をはじめとする食材が人気だが、家計を助けるお勧めの返礼品がある」という。写真＝iStock.com／kaorinne※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kaorinne■新米の先行予約が出てきている10月から「ふるさと納税」のポイント還元が廃止されます。そこでラストチャンスとばかりに「駆