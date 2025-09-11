実現可能な事業計画を立てることは困難 「誠に遺憾ながら、開発を取りやめざるを得ないとの結論に至った。このような結果になったことを重く受け止めている」 三菱商事社長の中西勝也氏はこう語る。 三菱商事が秋田県と千葉県の3海域で開発を進めていた洋上風力発電事業から撤退することを決めた。資材価格の高騰や金利上昇、為替など、当初計画から建設費用が2倍以上に膨らんだため、「実現可能な事業計画を立てる