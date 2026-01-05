中部電力は5日午後、緊急会見を開き、静岡･浜岡原発の安全審査で、意図的にデータを選定する不適切な事案があったことを発表し謝罪しました。中部電力によりますと、浜岡原発3・4号機の「安全審査」の中で基準地震動の策定を巡り、原子力規制委員会に説明した内容に関して、説明内容と異なる方法やデータを意図的な方法で選んだ疑いがあることが確認されたということです。中部電力は調査中とした上で、「地震動を過小