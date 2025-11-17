ハンドブックを手に取材に応じる林飛帆氏＝12日、台北市（共同）【台北共同】台湾政府は中国軍の侵攻など有事の際に市民が取るべき行動をまとめたハンドブックの全戸配布を近く開始する。社会全体の防衛意識を高める。当局者は「台湾を攻撃すれば大きな代償を払うことになる」と中国に警告した。総統の諮問機関、国家安全会議の林飛帆副秘書長が17日までに一部メディアの取材に明らかにした。ハンドブックは空襲の際の防御姿勢