キオクシアホールディングスが切り返し急。同社が１３日の取引終了後に発表した２６年３月期第２四半期（７～９月）の連結決算は、売上高が４４８３億円（前年同期比６．８％減）、最終利益が４０７億円（同６１．７％減）と減収・大幅な最終減益となった。これを受け前週末１４日のキオクシア株はストップ安に売られ１万円の大台を一気に割り込んだ。市場の高い期待値に７～９月期の実績が届かなかったことが