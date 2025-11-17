片岡物産が手がける京都・宇治の老舗「辻利」ブランドから、インスタント抹茶市場に革新をもたらす可能性をはらんだ新商品2品を投入する。2品は「ミルクでつくる宇治抹茶ラテ」（80g）と「ミルクでつくる抹茶チャイ」（80g）で9月から発売されている。使用する原材料を極力シンプルにした点が最大の特徴。ミルクの力を借りることで、シンプルな原材料設計を可能にした。ミルクを別途用意してもらい、ミルクに混ぜて飲むこ