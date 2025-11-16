「明治神宮野球大会・高校の部・準々決勝、九州国際大付６−５山梨学院」（１６日、神宮球場）関東王者の山梨学院がまさかの幕切れでサヨナラ負けを喫した。１点リードで来秋ドラフト候補右腕の菰田が登板。２死満塁の危機を招いたところでワンバウンドの暴投を投じた。捕手が弾いたボールが一塁ベンチに入り、ボールデッドの判定。捕手も身をていしてボールを追い、ベンチに突っ込んだものの一気に二走も生還してサヨナラ負