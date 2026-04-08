「ＤｅＮＡ−中日」（８日、横浜スタジアム」球場が騒然となる事態が起こった。二回にＤｅＮＡ・ヒュンメルのライトポール際の打球を巡って、当初本塁打とされた判定がファウルに覆り、ヒュンメルが激怒した。無死一塁でＤｅＮＡのヒュンメルが右翼ポール際へ特大の飛球を放った。本塁打判定で一旦はベースを一周したが、審判団が集まって協議。「協議の結果、ファウルとします」とアナウンスした。すると、相川監督がリク