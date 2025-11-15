ソフトボールニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ第１日（１５日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）日本一を決めるダイヤモンドシリーズが開幕し、準決勝で東地区２位のビックカメラ高崎が東地区１位の戸田中央を１―０で破り、決勝進出。３季ぶりの頂点に王手をかけた。ビックカメラ高崎は前週のプレーオフに続き、４３歳のレジェンド・上野由岐子投手が先発し、７回を完投し、１０奪三振、無失点と好投。２回と