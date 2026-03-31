女子プロ野球や女子日本代表で活躍した川端友紀さんが３１日、自身のインスタグラムを更新。「遂に…合格しました。９回目の挑戦。ここまで長かった」と記し、大３４回柔道整復師国家試験に合格したと報告した。川端さんは昨季限りでヤクルトを引退した川端慎吾内野手の妹として知られ、ソフトボール選手として活躍後、２００９年に女子プロ野球の第１回トライアウトに合格し、京都に入団。埼玉でも活躍した。川端さんは「女