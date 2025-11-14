生成AIによるフェイク画像や動画がネット上にはびこる時代。その危険性に警鐘を鳴らしてきたメディア自身が、真偽を見抜けずに提供写真として配信してしまう事態が起きた。騒動の舞台は共同通信。配信写真に対して加盟社から「AIによる合成ではないか」との問い合わせがあり、調査した結果、写真を取り下げ「おわびと訂正」を出すに至ったのだ。そんないかにも今どきの出来事が共同通信の現場に衝撃を与える中、沢井俊光社長は