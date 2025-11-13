アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）の新情報が発表された。マフティー・ナビ―ユ・エリンこと「ハサウェイ・ノア」が率いる「マフティー」メンバーの未解禁キャスト及び、追加キャラクターが公開され、1作目から引き続き本作に参加する声優陣からのコメントも到着した。【画像】この機体の姿は！？『ハ