こんにちは！おでかけわんこ部です。 兵庫・尼崎市にある22階建ての高層ホテル「都ホテル 尼崎」に、愛犬と泊まれる「ドッグフレンドリーステイプラン」が新設！ ペット同伴専用ルームで愛犬と一緒にくつろげる特別なプランということで、詳しくご紹介します。「都ホテル 尼崎」ってどんなとこ？ 出典：プレスリリース 兵庫県尼崎市にある「都ホテル 尼崎」は、阪神電鉄「尼崎駅」から徒歩約6分の好立地に建